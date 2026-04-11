Estados Unidos, Pakistán e Irán llevan a cabo negociaciones trilaterales

El Jefe del Ejército de Pakistán y Mariscal de Campo Syed Asim Munir (derecha), al Ministro de Relaciones Exteriores Ishaq Dar (segundo por la derecha) y al Primer Ministro Shehbaz Sharif (tercero por la derecha) durante su reunión con el Presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Ghalibaf (cuarto por la izquierda) y el Ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi (segundo por la izquierda) antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. Foto: AFP