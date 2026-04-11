Estados Unidos, Pakistán e Irán llevan a cabo este sábado negociaciones trilaterales en Islamabad para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, informó la Casa Blanca.
Estados Unidos, Pakistán e Irán llevan a cabo negociaciones trilaterales
El primer ministro de Pakistán afirmó a medios de su país que las conversaciones de paz comenzaron.
Según un alto cargo de la Casa Blanca, las tres partes dialogan directamente. Esto supone un cambio puesto que recientemente Washington y Teherán solo negociaban a través de un mediador en salas separadas.
La delegación estadounidense está integrada por el vicepresidente JD Vance, el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, informó la Casa Blanca, que no especifica qué representantes iraníes o pakistaníes participan en las conversaciones.
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En desarrollo.
FUENTE: AFP
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