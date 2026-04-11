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negociaciones por la paz

Estados Unidos, Pakistán e Irán llevan a cabo negociaciones trilaterales

El primer ministro de Pakistán afirmó a medios de su país que las conversaciones de paz comenzaron.

&nbsp;vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izquierda), estrechando la mano del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. Foto: AFP

 vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izquierda), estrechando la mano del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. Foto: AFP

El Jefe del Ejército de Pakistán y Mariscal de Campo Syed Asim Munir (derecha), al Ministro de Relaciones Exteriores Ishaq Dar (segundo por la derecha) y al Primer Ministro Shehbaz Sharif (tercero por la derecha) durante su reunión con el Presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Ghalibaf (cuarto por la izquierda) y el Ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi (segundo por la izquierda) antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. Foto: AFP

El Jefe del Ejército de Pakistán y Mariscal de Campo Syed Asim Munir (derecha), al Ministro de Relaciones Exteriores Ishaq Dar (segundo por la derecha) y al Primer Ministro Shehbaz Sharif (tercero por la derecha) durante su reunión con el Presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Ghalibaf (cuarto por la izquierda) y el Ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi (segundo por la izquierda) antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. Foto: AFP

Estados Unidos, Pakistán e Irán llevan a cabo este sábado negociaciones trilaterales en Islamabad para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, informó la Casa Blanca.

Según un alto cargo de la Casa Blanca, las tres partes dialogan directamente. Esto supone un cambio puesto que recientemente Washington y Teherán solo negociaban a través de un mediador en salas separadas.

La delegación estadounidense está integrada por el vicepresidente JD Vance, el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, informó la Casa Blanca, que no especifica qué representantes iraníes o pakistaníes participan en las conversaciones.

AFP
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En desarrollo.

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FUENTE: AFP

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