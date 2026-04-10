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HABLÓ EL ABOGADO DE LA MUJER

Era víctima de violencia de género, mató a su pareja y en 2019 la Justicia la exoneró de pena con el artículo 36

"Era víctima de violencia doméstica, de todo tipo de conductas violentas psicológicas, físicas, económicas", dijo el abogado que defendió a la mujer.

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El abogado Sebastián Serrón llevó adelante un caso en el que fue aplicado el artículo 36 del Código Penal. Se trata de un homicidio ocurrido en 2013, cuando una mujer mató a su esposo tras años de violencia de género y luego, en 2019 fue condenada pero exonerada.

Sobre la mujer a la que defendió relató que "era víctima de violencia doméstica, de todo tipo de conductas violentas psicológicas, físicas, económicas". Ella había realizado denuncias por violencia doméstica previamente.

"Nos pareció pertinente plantear lo que está tipificado en el artículo 36 del código penal que es una causa de impunidad, que el juez puede exonerar de pena a quien comete un delito. No es que el delito no exista. El delito existió, pero llega una instancia del análisis que en determinados requisitos el juez puede exonerar de pena", indicó el abogado.

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Explicó que de acuerdo al artículo 36, la exoneración se da cuando el delito ocurre ante conmoción provocada por sufrimiento y violencia intrafamiliar. "En este caso se daban todos los requisitos y en una sentencia del 28 de mayo de 2019 el juez recoge esa causa de impunidad y aplica el artículo", añadió.

El abogado analizó la posibilidad de aplicar el artículo 36 en el caso Moisés: "El vínculo está, quien hoy está fallecido haya hecho actos de violencia, de alguna forma de sometimiento psicológico, físico, y esté la violencia intrafamiliar, no sé si surge, pero si surge probado, el requisito está. Y que el autor o en este caso Moisés haya solicitado la protección de vida a los órganos estatales, haya denunciado y estos hayan fallado, creo que puede ser de aplicación el artículo 36".

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