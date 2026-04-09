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Cortada la avenida 18 de Julio frente a la Plaza Fabini por homenaje a Zitarrosa: será hasta el sábado

El tránsito y varias líneas de ómnibus se ven afectados en 18 de Julio entre Río Negro y Julio Herrera y Obes desde este jueves hasta el sábado al mediodía.

Corte en avenida 18 de Julio.

Foto: Subrayado. Corte en avenida 18 de Julio.

Foto: Subrayado. Corte en avenida 18 de Julio.

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Foto: Subrayado. 

Comenzó el jueves el corte de la avenida 18 de Julio entre Río Negro y Julio Herrera y Obes por el montaje y realización de un concierto homenaje por el 90º aniversario del nacimiento de Alfredo Zitarrosa. La interrupción será hasta las 12:00 del sábado.

La medida afecta tanto la circulación general como los recorridos de varias líneas de ómnibus que habitualmente pasan por la zona, según informó el área de transporte de la Intendencia de Montevideo.

Desvíos de ómnibus

Las líneas que circulan por 18 de Julio hacia avenida Italia, avenida Rivera o bulevar Artigas desvían por 18 de Julio, Convención o Julio Herrera y Obes, San José, Paraguay y retoman 18 de Julio.

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Las líneas que van hacia 8 de Octubre desvían por plaza Independencia, Florida, San José, Paraguay y retoman 18 de Julio.

Las líneas con destino a Ciudad Vieja, plaza Independencia o plaza España desvían por 18 de Julio, Paraguay, Colonia, Julio Herrera y Florida.

En tanto, las líneas que circulan por Río Negro (427, 538 y 582) tendrán desvíos desde las 17:00 aproximadamente por Libertador, Mercedes y Cuareim o Michelini, y luego San José. Antes de ese horario continuarán cruzando 18 de Julio.

Además, quedaron suspendidas las paradas de 18 de Julio entre Julio Herrera y Paraguay, y se habilitaron paradas provisorias en San José y Colonia.

El viernes a las 19:30 se realizará el concierto homenaje frente a la Sala Zitarrosa, con más de 30 artistas en escena y acceso libre.

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