Madre de Moisés: "Mi hijo está desesperanzado totalmente; el miércoles nos fuimos destrozados como familia"

Mercedes Pereira, la madre de Moisés Martínez el joven que fue condenado a 12 años de cárcel por asesinar a su padre, dijo a Subrayado que apelarán la sentencia judicial y que su hijo está desesperanzado totalmente.

"Después de la sentencia quedamos todos devastados, muy decepcionados realmente de la Justicia porque el artículo 36 aplica en nuestro caso en los 3 puntos. La Justicia se agarró de uno de los últimos puntos que es que no hubo más denuncias. Yo me pregunto cómo se hacen más denuncias después de lo que le hicieron pasar a mi niña con 12 años. Realmente el miércoles nos fuimos destrozados como familia", manifestó.

Y agregó: "Nos levantamos con la esperanza de que se puede ganar la apelación, sinceramente si actúan y si revisan el contexto para entender cómo logra una red de manipulación el agresor dentro del hogar, te envuelve en esa red que te atrapa y el pánico mío estuvo hasta ese día que él murió".

Mercedes comentó que su hijo está desesperanzado totalmente y que ella como madre junto a su hija tienen que juntar fuerzas para estar bien para él.

"El que está padeciendo la peor parte de esto es él ahí adentro encerrado. Está muy ansioso (...) contábamos los días, teníamos todas esperanza y ahora es volver a recuperar la fuerza", expresó.

Y agregó: "Después que está enterrado nos sigue condenando la vida. Queremos un poco de paz y que esto deje un precedente".