El 29 de enero de 1926 se firmó el acta de fundación del Casal Catalá de Montevideo, en la casa de Ramón Panedas, quien fue su primer presidente. Este año celebran sus 100 años con actividades y propuestas durante todo el año.
Organización Casal Catalá cumplió 100 años y recibió reconocimiento de la Intendencia de Montevideo
Casal Catalá impulsa grupos de teatros y de danza, publica la revista Manelic y realiza fiestas típicas catalanas como la noche de San Juan en la plaza Varela, cada 24 de junio.
La Intendencia de Montevideo le entregó una distinción a la organización que mantiene, reivindica y difunde las tradiciones catalanas en Uruguay.
El intendente de Montevideo Mario Bergara en el evento afirmó “cómo no reconocer a una organización que durante un siglo ha sido parte de la construcción social, cultural y política de nuestro país. Los inmigrantes vinieron a hacer el Uruguay, a darle identidad, a darle forma”.
Proyecto propone que licencia maternal en prematuros comience a contabilizarse al finalizar la internación
Destacó, además, que a lo largo de historia, Casal Catalá “operó como un espacio de acogida, de refugio, a tantos migrantes catalanes que por una razón o por otra tuvieron la necesidad de asentarse en Uruguay y ser parte”.
La presidenta de Casal Catalá de Montevideo, Sarita Figueras Sánchez dijo que “para nosotros este homenaje es un motivo de orgullo muy grande. Como descendiente de catalanes, y en este momento representando al Casal Catalá como presidenta, es una emoción muy grande”.
Actualmente, Casal Catalá cuenta en su sede con una biblioteca de textos en catalán, impulsa grupos de teatros y de danza, y publica la revista Manelic. Además, este espacio intergeneracional, cultural y social realiza fiestas típicas catalanas que ya se han instalado: la Nit de Sant Joan, que cada 24 de junio llega a la plaza Varela, y la Diada de Sant Jordi, donde se da un intercambio de libros, rosas y una variada programación cultural.
El reconocimiento, agregó la presidenta de la organización, “es una distinción a la importancia y la influencia catalana en la sociedad uruguaya. A lo que ha sido históricamente a nivel político, social y cultural. Me llena de orgullo que todo eso se reconozca. Nosotros seguimos empujando para tratar de mantenerlo, que es una responsabilidad muy grande, pero también un desafío”.
Dejá tu comentario