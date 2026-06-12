Denuncian ola de robos a club de baby fútbol; una noche vaciaron la cantina y al día siguiente se llevaron el freezer

Vecinos de Toledo Chico denuncian una ola de robos contra el club de baby fútbol de la zona, ubicado en Camino de las Instrucciones.

Su presidente, Oscar Moleri, contó que en los 21 años de existencia del club han sido incontables los robos que han sufrido. Esta semana, fueron dos robos en dos noches seguidas.

Un día levantaron las chapas del techo y se llevaron toda la mercadería que estaba en el freezer y en las heladeras (panchos, hamburguesas, chorizos, papas fritas y bebidas). Además, se llevaron una freidora industrial y los implementos para la elaboración de tortas fritas, la sartén, la harina, la grasa y las garrafas.

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La cantina quedó vacía, pero como al día siguiente tenían una actividad repusieron con lo fundamental para poder trabajar en la cantina. Al día siguiente, cuando llegaron notaron que faltaban dos chapas del techo y se habían robado el freezer.

Los robos golpean al club por los gastos extra que le implica a la comisión reponer lo robado. Van cuatro robos este mes y más de seis veces en lo que va del año. Para colaborar: 094 145 833.