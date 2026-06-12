RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN TOLEDO CHICO

Denuncian ola de robos a club de baby fútbol; una noche vaciaron la cantina y al día siguiente se llevaron el freezer

Los robos golpean al club por los gastos extra que le implica a la comisión reponer lo robado. Van cuatro robos este mes y más de seis veces en lo que va del año. Para colaborar: 094 145 833.

robo-club-baby-futbol

Vecinos de Toledo Chico denuncian una ola de robos contra el club de baby fútbol de la zona, ubicado en Camino de las Instrucciones.

Su presidente, Oscar Moleri, contó que en los 21 años de existencia del club han sido incontables los robos que han sufrido. Esta semana, fueron dos robos en dos noches seguidas.

Un día levantaron las chapas del techo y se llevaron toda la mercadería que estaba en el freezer y en las heladeras (panchos, hamburguesas, chorizos, papas fritas y bebidas). Además, se llevaron una freidora industrial y los implementos para la elaboración de tortas fritas, la sartén, la harina, la grasa y las garrafas.

vecinos de sayago denuncian robos, acoso y amenazas: es insostenible, estamos regalados, no hay patrullaje
Seguí leyendo

Vecinos de Sayago denuncian robos, acoso y amenazas: "Es insostenible, estamos regalados, no hay patrullaje"

La cantina quedó vacía, pero como al día siguiente tenían una actividad repusieron con lo fundamental para poder trabajar en la cantina. Al día siguiente, cuando llegaron notaron que faltaban dos chapas del techo y se habían robado el freezer.

Los robos golpean al club por los gastos extra que le implica a la comisión reponer lo robado. Van cuatro robos este mes y más de seis veces en lo que va del año. Para colaborar: 094 145 833.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HABÍA SIDO DECLARADO INIMPUTABLE

Imputaron y enviaron a prisión al joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a niños
MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefe de Policía de Montevideo y directora de la Guardia Republicana fueron removidos de sus cargos
RECEPTACIÓN Y TRÁFICO DE ARMAS

Condenado el policía detenido tras una persecución en Punta de Rieles con un arma requerida por hurto
FEDERACIÓN URUGUAYA DE LA SALUD

FUS presentará denuncia penal contra exsecretario general Jorge Bermúdez por manejo irregular de fondos
TRABAJAN CON PRODUCTORES

Exportación uruguaya de carne fue rechazada en China por residuo de antibióticos

Te puede interesar

Nuevo homicidio en Montevideo: un hombre fue encontrado con un disparo en la cabeza
PUNTA DE RIELES

Nuevo homicidio en Montevideo: un hombre fue encontrado con un disparo en la cabeza
Madre de la médica que murió tras una operación: Pido que no hayan más María Soledad Barrera video
MOVILIZACIÓN EN MONTEVIDEO Y TREINA Y TRES

Madre de la médica que murió tras una operación: "Pido que no hayan más María Soledad Barrera"
Encontraron un hombre muerto en el interior de una vivienda incendiada en Senda 8 y Gustavo Volpe
UNIDAD CASAVALLE

Encontraron un hombre muerto en el interior de una vivienda incendiada en Senda 8 y Gustavo Volpe

Dejá tu comentario