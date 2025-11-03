Denuncian maltrato animal en Paysandú: "El INBA brilla por su ausencia", dijo directora de ONG

ONG denunció maltrato animal en Paysandú tras viralizarse video donde se ve la agresión a una perra; sostienen que el Instituto de Bienestar Animal "brilla por su ausencia".

En redes sociales circuló un video donde se ve a un hombre maltratando a una perra de raza pitbull que generó la denuncia por parte de una ONG que trabaja con animales.

El corresponsal de Subrayado, Pablo Blanc, informó que el hecho tuvo lugar este domingo y de inmediato suscitó la participación de la directora de Amigos de los Animales. La directora de la ONG, Laura De León, radicó la denuncia en la seccional policial, sin embargo, los efectivos le dijeron que no la acompañaban al lugar.

En un primero momento, el agresor se negó a entregar a la perra, pero tras conocer que se había viralizado el video, decidió entregarla.

Laura dijo que Paysandú está en el top 10 de maltrato animal. "Nos llegó un video de una pitbull recibiendo tremenda golpiza, que la empujaban adentro de una cucha y la encerraban, no sé cuál era el motivo".

Y agregó: "Enseguida se hizo viral e hicimos la denuncia en la comisaría. Nos dijeron que fuésemos para ahí. Yo pasé todo el material y fuimos para la comisaría con los compañeros. Estuvimos rato, rato haciendo la denuncia, esperando que la Policía nos prestara garantía (...) les preguntamos si nos iban a acompañar nos dijeron que no, que no tenían móvil, sin embargo el móvil estaba frente a la comisaría 3°, terminamos llenado solos".

Laura comentó que cuando llegaron al lugar, encontraron al hombre que había maltratado al animal y a otro que también aparecía en el video.

"Les explicamos que tenían una denuncia por maltrato y que la orden era requisar el animal. En comienzo como que no quería entregarla, pero después accedió porque se dio cuenta que el video era viral y era famoso en todo el Uruguay ya".

Y añadió: "El señor este trabaja en la intendencia. Nosotros no queremos que con nuestros impuestos se le pague un sueldo a un maltratador como este".

La pitbull se encuentra bajo la custodia de la ONG, será vacunada, castrada y chipeada; ya tiene adoptante. "Está con sarna, lo que no está flaca, de comer al menos le daban".

La directora de Amigos de los Animales sostuvo que el INBA brilla por su ausencia. "Ya no gastamos más energías en INBA porque sabemos que es perder energías y perder tiempo que no tenemos".