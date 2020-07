Denuncian a capataz de Bella Unión por golpear a un trabajador con un rebenque

Este martes denunció haber sido agredido físicamente por el capataz del campo.

En declaraciones a Bella Unión Portal dijo que comenzaba su jornada laboral cuando encontró en su mochila todas las herramientas con restos de materia fecal. Sin saber cómo había ocurrido esa situación, optó por limpiarlas y comenzar su tarea.

En determinado momento el capataz del establecimiento se acercó y le dijo que tratara de cortar la caña bien abajo y en lo posible de raíz.

“Me dijo que el despunte tenía que ser perfecto. A las dos horas vino y me dijo que estaba haciendo bien el trabajo. Seguimos trabajando y después del mediodía me dijo que estaba despuntando mal. Me pidió el machete, se lo dí y cuando le di el machete sacó un rebenque", relató el joven trabajador a Bella Unión Portal.

De acuerdo a su relato, el capataz lo acusó de haberle tocado el carburador de la moto y comenzó a azotarlo. El hombre le pidió que se retirara del establecimiento y le dijo que iba a ser despedido, pero el joven permaneció allí.

La golpiza fue presenciada por otros dos trabajadores que podrían ser citados a declarar como testigos.

"El ya me había hecho un par de bromas que no me habían gustado. Una vez me ató la bicicleta en el (cerco) eléctrico y cuando agarré la bicicleta quedé en shock que no sabía lo que pasaba y me di cuenta que tenía un alambre que iba hasta el eléctrico", contó el joven trabajador.

Desde la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas se reclama que el hecho no quede impune. "Esto se está sabiendo en todos los rincones de Bella Unión y no descartamos una movilización. Queremos que esto no vuelva a pasar y que la justicia sea justa", dijo Sergio Pintado.

Y agregó: “Es bueno que los trabajadores denuncien estas cosas, no solamente una agresión de una paliza, sino también una agresión verbal o el hecho de defecar arriba de las herramientas", añadió.