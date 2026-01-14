Demandan más puntos de carga ante el aumento de 150% en la venta de vehículos eléctricos

Las ventas de vehículos eléctricos aumentan año tras año de forma muy significativa, y la cantidad de puestos de carga debe acompañar ese incremento, reclaman los operadores privados, como la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).

Su presidente, Ignacio Paz, dijo a Subrayado que si bien se han instalado todos los cargadores comprometidos, y aproximadamente “hay un cargador cada 50 kilómetros” en rutas nacionales, la red “se quedó atrás” en cuanto al aumento de las ventas.

En el 2025 las ventas de vehículos eléctricos fue 150% superior a las registradas en el 2024, y triplicaron a las del 2023, dijo Paz.

Por eso la red de cargadores debe ampliarse, y para eso propone que se igualen las condiciones entre UTE y los proveedores privados de estaciones de carga eléctrica.

La venta de eléctricos “va a seguir creciendo porque a medida que pasa el tiempo hay más marcas y los precios se están ajustando”, aseguró el empresario, y agregó que también mejoran las baterías y los tiempos de carga.

“Hay una infraestructura relativamente adecuada para lo que es Uruguay”, dijo Paz acerca de la red de cargadores en todo el país, pero insistió en que debe ampliarse.

ACAU CARGADORES

Los números de UTE

Luis García, gerente general de UTE, destacó que en los últimos dos meses del año pasado hubo “un trabajo intenso” para instalar cargadores eléctricos en Maldonado y Rocha, debido a la alta demanda durante la temporada de verano en la costa.

García aseguró que tanto en ambos departamentos “se duplicaron” los cargadores. Fueron 20 más en Maldonado y 14 más en Rocha

El jerarca dijo que durante este año, 2026, el objetivo es instalar “300 nuevos puntos de carga”, pero señaló que para que eso sea “sostenible”, debe haber “una determinada carga anual”.

Actualmente hay 450 puntos de carga de UTE y 150 de proveedores privados.

García aconsejó a los propietarios de vehículos eléctricos a cargarlos en su domicilio, porque allí la tarifa es más barata (si se hace durante la noche).