Delincuentes desde un auto atacaron a balazos casa en Maroñas, prendieron fuego el vehículo y se fugaron

Una casa fue atacada a balazos en la tarde de este miércoles en Andrés Latorre y Rodano, en el barrio Maroñas.

Información a la que accedió Subrayado indica que los delincuentes iban en un auto, que luego prendieron fuego, con armas automáticas, dispararon y se dieron a la fuga.

El auto también presenta impactos de bala. No hubo personas lesionadas.

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La Policía encontró 14 vainas a tres cuadras de la escena, en Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto.

#AHORA | Ataque a balazos contra una casa en Maroñas. Dos individuos que se desplazaban en un auto con armas automáticas arremetieron contra la vivienda. Prendieron fuego el vehículo y se dieron a la fuga. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/C3HC7ZRDVu — Subrayado (@Subrayado) July 22, 2026

Policía Científica trabaja en la escena. La vivienda atacada había sido allanada meses atrás y se había encontrado armas y chalecos de la Policía.

Todo indica que se trata de una disputa entre bandas criminales que luchan por el territorio para la venta de droga.