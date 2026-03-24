Delincuentes se hicieron pasar por "el fiscal Jorge Díaz" para estafar a una mujer: le sacaron 167.000 pesos

Una mujer fue víctima de una estafa en la que los delincuentes se hicieron pasar por "el fiscal Jorge Díaz ".

En la seccional 5ª de San Javier, al norte del departamento de Río Negro, se recibió una denuncia por fraude informático. Una mujer denunció que recibió una llamada de un supuesto empleado de una tarjeta prepaga, que le informó sobre una compra no autorizada de un celular.

Posteriormente, recibió una videollamada de un número desconocido, en la que un hombre se identificó como el fiscal Jorge Diaz y alegó que sus cuentas bancarias estaban bajo investigación y que debían seguir instrucciones bajo absoluto secreto.

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Le indicaron que debía concurrir a un local de cobranza en Paysandú, manteniendo contacto telefónico constante. En el local de cobranzas gestionó un préstamo por 176.990 pesos, de los cuales giró 166.990 a una cuenta prepaga a nombre de Willy Alexander Gadea Lucero.

Consumada la estafa, la Policía inició una investigación. Después de esto, los estafadores siguieron comunicándose con la víctima y le solicitaron nuevos trámites y traslados, hasta que su hijo intervino en la llamada. En ese momento, el teléfono se reinició y se borraron los registros.

Díaz es el actual prosecretario de Presidencia y estuvo en Fiscalía hasta el año 2021.