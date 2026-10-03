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Delincuentes robaron una pañalera en el barrio La Blanqueada y se llevaron varios perfumes importados

Los cuatro ladrones llegaron al lugar en dos motos, dos de ellos se bajaron rápidamente, con guantes puestos y sus rostros cubiertos, rompieron vidrieras y colocaron los perfumes en bolsos.

farmacia

Todo ocurrió en la noche de este viernes en el barrio La blanqueada. Delincuentes, bajo la ya conocida modalidad “piraña”, de a muchos y de forma rápida, volvieron a robar un comercio.

Esta vez el objetivo de los delincuentes es una pañalera y perfumería ubicada en Luis Alberto de Herrera y Joanicó.

Los cuatro ladrones llegaron al lugar en dos motos. Dos de ellos se bajaron rápidamente, con guantes puestos y sus rostros cubiertos y se dirigieron hacia las góndolas donde estan los perfumes importados. Rompieron vidrieras y rápidamente colocaron los perfumes en bolsos; luego huyeron.

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En el lugr habia varuios trabajadores pero ninguno resultó herido. Personal de la unidad de repuesta movil de la policìa fue hasta el ugar para trabajar en el caso. Policía cientifica no concurrió al local ya que no habia evidencia para recolectar ya que los delincuentes utilizan guantes y no dejan rastros. De todas maneras el local tiene camaras que son analizadas. A estas cámaras también se le suman las del ministerio del interior que hay en la zona y que ahora son analizadas por perosnal de ivnestigaciones. Los perfumes que robaron, segun idnicaron fuentes del caso a subrayado, equivalen a mas de 200 mil pesos.

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