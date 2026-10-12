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Cerca de base policial

Delincuentes hicieron un boquete para robar motos de un depósito judicial en Manga

El depósito está ubicado a 170 metros de la base de la Zona Operacional III de la Policía de Montevideo.

Foto: Subrayado. Policía investiga robo en depósito judicial en Manga.

Foto: Subrayado. Policía investiga robo en depósito judicial en Manga.

La Policía trabaja, en el mediodía de este lunes, en un descampado lindero a un depósito judicial de vehículos debido a que fue hallado un boquete que delincuentes hicieron para robar motos.

El depósito acumula vehículos de distintas incautaciones; está ubicado en Camino al Paso del Andaluz y Avenida de las Instrucciones, en Manga, a 170 metros de la base de la Zona Operacional III de la Policía de Montevideo.

Los delincuentes hicieron el boquete en el muro de bloques, que en la parte superior está cubierto por una concertina de seguridad. En el descampado, entre pastizales, hay al menos una moto que será periciada por la Policía Científica en busca de huellas dactilares que permitan identificar a los delincuentes.

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Según supo Subrayado, fue una persona del lugar quien observó la situación, alrededor de las tres de la madrugada, y llamó a la Policía.

De momento, se desconoce cuántos ladrones fueron y cuántas motos se llevaron.

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