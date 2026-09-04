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MALDONADO

Armada Nacional rescató a tripulante de pesquero chino con hemiplejia; piloto dio detalles de operativo

"El avión que salió antes fue acomodando el buque para poder tener el mejor viento posible para poder hacer la extracción sin problemas", explicó el piloto.

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La Armada Nacional evacuó en helicóptero a un tripulante de un barco pesquero chino que sufrió un cuadro de hemiplejia, informó la institución.

El buque en el que se encontraba el hombre se presumía que estaba a unas 110 millas náuticas de las costas de Maldonado. Hasta este se fue en helicóptero y logró el rescate. También fue asistido "de forma inmediata" y estabilizado por médicos de la aeronave y trasladado al sanatorio Mautone.

"A las 118 millas fue que lo encontramos para hacer la evacuación del buque pesquero", indicó el teniente de navío Martín Wilson, piloto de aviación naval.

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"El rescate es complejo porque el buque pesquero por la disposición de su estructura no permite tener lugares claros para la extracción. Sin embargo, lo estudiamos antes de salir y vimos que en la proa del buque era la mejor opción para poder hacer la extracción. Una vez en situación, el avión que salió antes fue acomodando el buque con las distintas órdenes y puestas de rumbo para poder tener el mejor viento posible para poder hacer la extracción sin problemas, cuidando también nuestro helicóptero, que con el tema del viento se puede complicar un poco", detalló.

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