Copamiento en San José: delincuentes ataron y golpearon a hombre de 92 años para robarle

Un hombre de 92 años fue víctima de un copamiento , a las siete de la tarde del martes en su casa de Puntas de Valdez, San José. Fue atado y golpeado por delincuentes que irrumpieron en su casa.

La Policía informó que tomó conocimiento del caso en la madrugada de este miércoles por una llamada al 911, y fue a la vivienda donde halló a la víctima en esas condiciones. Además en el lugar había desorden.

Los copadores le golpearon la puerta de la casa al hombre, haciéndose pasar por vendedores. Él no les abrió pero ellos insistieron e ingresaron por una ventana del fondo que estaba desatrancada, dijo la víctima.

Escaparon con dinero y con un arma de fuego. Ahora se encuentran prófugos. La Fiscalía y la Policía avanzan en la investigación en procura de identificarlos y dar con sus paraderos.

En tanto, el herido fue trasladado en ambulancia al hospital de Libertad, donde los médicos le diagnosticaron crisis asmática y politraumatismos leves.

Puntas de Valdez es una localidad ubicada en el kilómetro 63 de la ruta 1, a 10 kilómetros al oeste de Libertad.