RECIBÍ EL NEWSLETTER
en puntas de valdez

Copamiento en San José: delincuentes ataron y golpearon a hombre de 92 años para robarle

El copamiento ocurrió a las 19 horas del martes, y la víctima fue desatada en la madrugada de este miércoles cuando la Policía llegó a su casa.

Foto: Subrayado. Puntas de Valdez, San José.

Foto: Subrayado. Puntas de Valdez, San José.

Un hombre de 92 años fue víctima de un copamiento, a las siete de la tarde del martes en su casa de Puntas de Valdez, San José. Fue atado y golpeado por delincuentes que irrumpieron en su casa.

La Policía informó que tomó conocimiento del caso en la madrugada de este miércoles por una llamada al 911, y fue a la vivienda donde halló a la víctima en esas condiciones. Además en el lugar había desorden.

Los copadores le golpearon la puerta de la casa al hombre, haciéndose pasar por vendedores. Él no les abrió pero ellos insistieron e ingresaron por una ventana del fondo que estaba desatrancada, dijo la víctima.

condenaron a 15 anos de carcel a autor de doble homicidio; mato a las victimas y quemo la casa para eliminar pruebas
Seguí leyendo

Condenaron a 15 años de cárcel a autor de doble homicidio; mató a las víctimas y quemó la casa para eliminar pruebas

Escaparon con dinero y con un arma de fuego. Ahora se encuentran prófugos. La Fiscalía y la Policía avanzan en la investigación en procura de identificarlos y dar con sus paraderos.

En tanto, el herido fue trasladado en ambulancia al hospital de Libertad, donde los médicos le diagnosticaron crisis asmática y politraumatismos leves.

Puntas de Valdez es una localidad ubicada en el kilómetro 63 de la ruta 1, a 10 kilómetros al oeste de Libertad.

Temas de la nota

Lo más visto

video
filmación

Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo
INVESTIGAN HOMICIDIO

Cráneo encontrado en el baúl de un auto quemado tiene un disparo; vehículo es de exjuez desaparecido
DURAZNO

Escuela rural se quedó sin su último alumno y cerró: "Era una compañera más para él", contó la maestra
INVESTIGAN HOMICIDIO

Restos óseos encontrados en auto quemado pertenecen al abogado y exjuez penal que estaba desaparecido
PROMESA DE CAMPAÑA

UTE reincorporará la tarifa básica destinada en primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes

Te puede interesar

Condenaron a 15 años de cárcel a autor de doble homicidio; mató a las víctimas y quemó la casa para eliminar pruebas video
CIUDAD 18 DE MAYO

Condenaron a 15 años de cárcel a autor de doble homicidio; mató a las víctimas y quemó la casa para eliminar pruebas
Entendemos que la legítima defensa es prístina, dijo el abogado de policía que mató a hinchas de Nacional en Toledo video
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

"Entendemos que la legítima defensa es prístina", dijo el abogado de policía que mató a hinchas de Nacional en Toledo
Restos óseos encontrados en auto quemado pertenecen al abogado y exjuez penal que estaba desaparecido
INVESTIGAN HOMICIDIO

Restos óseos encontrados en auto quemado pertenecen al abogado y exjuez penal que estaba desaparecido

Dejá tu comentario