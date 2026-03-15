La Policía investiga la rapiña a un motociclista ocurrida en las últimas horas en la intersección de las calles Menta y Ortiga, en la zona de Manga.
Delincuentes en moto y con el rostro cubierto rapiñaron a un hombre en Manga; le efectuaron 3 disparos y le robaron el vehículo
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Menta y Ortiga; los efectivos se hicieron presentes en el lugar, pero no pudieron obtener evidencias ni indicios ya que no existen cámaras en la zona.
Personal policial de Zona Operacional III fue alertada por el Centro de Comando Unificado de que una persona se encontraba en un centro de salud debido a una herida de arma de fuego.
Una vez en el lugar, la Policía entrevistó a un testigo quien informó que en determinado momento llegaron dos hombres en una motocicleta con sus rostros cubiertos y le exigieron a su amigo la entrega de su moto, mediante amenazas con un revólver.
Imputan tres delitos de rapiña y un hurto al delincuente que le disparó con una escopeta a un repartidor
Ante la negativa de la víctima, uno de los delincuentes le efectuó 3 disparos que impactaron en sus costillas, robándole el vehículo y dándose a la fuga.
Los efectivos se hicieron presentes en el lugar, pero no pudieron obtener evidencias ni indicios; no existen cámaras en la zona.
El herido no reviste gravedad.
El caso se encuentra bajo la órbita de la Justicia competente.
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