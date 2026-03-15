Delincuentes en moto y con el rostro cubierto rapiñaron a un hombre en Manga; le efectuaron 3 disparos y le robaron el vehículo

La Policía investiga la rapiña a un motociclista ocurrida en las últimas horas en la intersección de las calles Menta y Ortiga, en la zona de Manga .

Personal policial de Zona Operacional III fue alertada por el Centro de Comando Unificado de que una persona se encontraba en un centro de salud debido a una herida de arma de fuego.

Una vez en el lugar, la Policía entrevistó a un testigo quien informó que en determinado momento llegaron dos hombres en una motocicleta con sus rostros cubiertos y le exigieron a su amigo la entrega de su moto, mediante amenazas con un revólver.

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Ante la negativa de la víctima, uno de los delincuentes le efectuó 3 disparos que impactaron en sus costillas, robándole el vehículo y dándose a la fuga.

Los efectivos se hicieron presentes en el lugar, pero no pudieron obtener evidencias ni indicios; no existen cámaras en la zona.

El herido no reviste gravedad.

El caso se encuentra bajo la órbita de la Justicia competente.