Delincuentes le robaron la moto y cámaras a un turista alemán que viaja por América del Sur; el vehículo apareció

Un turista alemán que viaja en moto por América del Sur fue víctima del robo de su vehículo, que luego fue recuperado por la Policía, que le notificaron a través de su cuenta de Instagram. Lo que perdió fue las cámaras que estaban en el baúl de la moto y con las que filmaba una película sobre su viaje.

En diálogo con Subrayado, Denís contó que está en Uruguay desde hace dos semanas y que la primera noche dejaron la moto en el patio del lugar donde se está hospedando, porque no sabía si podía entrarla al garaje, y al otro día se percató de que no estaba el vehículo, en Buceo.

Una amiga que vive en el interior publicó en una historia de Instagram sobre el hurto de la moto y lo etiquetó. "Ella recibió un mensaje en Instagram de que la Policía tenía la moto de tu amigo", indicó Denis, alemán de 35 años. "Nosotros pensamos que eran estafadores o ladrones, pero no. Entonces chequeé en mi Instagram, porque en la moto dice, y tenía tres mensajes de la Policía, de que estaba en la Seccional 15", detalló.

"Los ladrones la abandonaron en el medio de la calle porque es una moto eléctrica y mucha tecnología, si no tienes las llaves, tiene doble seguridad, es imposible encenderla", explicó. Su viaje a través de América del Sur comenzó por Colombia, fue hasta Ushuaia y ahora pretende hacer Uruguay, Brasil y seguir. "Hacer como una ronda por el continente. Y estoy grabando una película, porque es mi pasión, y con muy mala suerte, las cámaras estuvieron en el baúl de la moto y creo que fue un buen día para los ladrones", dijo. ALEMAN ROBADO DOS