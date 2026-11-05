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Violencia criminal

Delincuentes incendiaron una casa y dispararon en Punta de Rieles; investigan si hay vínculo con homicidios

En las últimas 48 horas Punta de Rieles tuvo dos homicidios, disparos y el incendio total de una vivienda.

 Casa incendiada en Punta de Rieles, Montevideo.

Foto: Subrayado. Casa incendiada en Punta de Rieles, Montevideo.

Foto: Subrayado. Casa incendiada en Punta de Rieles, Montevideo.

Delincuentes llegaron a una casa de un complejo de viviendas, forzaron la puerta, ingresaron y, al no encontrar a nadie, la prendieron fuego por completo. Antes de retirarse, dispararon seis veces.

El ataque ocurrió este jueves a la 1:00 en una vivienda ubicada en Pedro Michielli y Aparicio Saravia, en Punta de Rieles. La mujer que vive allí, de 52 años, no estaba en el lugar al momento del incendio.

Cuando regresó, dijo que sus hijos habían quedado cuidando la casa, pero no estaban cuando llegó la Policía.

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Bomberos extinguió el fuego durante la madrugada. En la mañana, Policía Científica hizo un relevamiento del interior de la vivienda y recogió los indicios de los disparos. En el lugar quedaron seis casquillos de bala calibre 9 milímetros.

El episodio ocurrió tres horas después del asesinato de un joven de 18 años, a unos 700 metros de allí. Además, el martes, a 12 cuadras, un hombre de 30 años fue asesinado en la puerta de la casa de su madre.

Los investigadores analizan si existe algún vínculo entre los episodios, en una seguidilla de delitos ocurridos en Punta de Rieles durante las últimas 48 horas que incluye dos homicidios, disparos y el incendio total de una vivienda.

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