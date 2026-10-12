Quinto robo en el año a una farmacia en barrio Tres Cruces: ladrones chocaron en la huida y cuatro fueron detenidos

A las 2:40 de este lunes, cinco delincuentes llegaron en un auto a Acevedo Díaz y 18 de Julio, en el barrio Tres Cruces. Encapuchados, bajaron del vehículo y fueron directo a la puerta de una farmacia ubicada en la esquina. A patadas y con una maceta, rompieron el vidrio del costado de la puerta e ingresaron cuatro; el quinto, esperó en el Hyundai i10 que permanecía encendido, en plena calle, incluso con una puerta abierta.

Una filmación a la que accedió Subrayado muestra toda la secuencia.

Con perfumes importados en bolsas, salieron y escaparon rápidamente tomando el túnel que los llevaría hacia la avenida 8 de Octubre. En La Blanqueada, a la altura de Garibaldi, el conductor chocó el cordón y desestabilizó el auto, además de causarle daños. Enseguida frenó y todos corrieron para intentar escapar.

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Para entonces, la Policía se había desplegado en la zona tras recibir un llamado del robo piraña en proceso. Mediante cámaras, supieron del auto abandonado y fueron al lugar, logrando detener a todos los que habían ingresado a la farmacia minutos antes.

Sin embargo, el conductor, logró escapar y está siendo buscando.

Fotos cedidas a Subrayado.

Los perfumes robados —importados y de alto valor— y la maceta quedaron abandonados dentro del auto.

Los detenidos están a disposición de la Fiscalía. Tres de los jóvenes de 20, 25 y 21 años tienen un antecedente penal cada uno (hurto, lesiones personales, receptación, según cada caso) y el cuarto, de 24 años, acumula tres antecedentes.

Fotos cedidas a Subrayado.

El vehículo está denunciado como robado desde el 3 de octubre pasado en la Seccional 5ª, ubicada en Cordón. Además, la matrícula con la que circula corresponde a otro vehículo: un Renault sedán.

Es la quinta vez en el año que esa farmacia sufre un robo o rapiña; la última vez fue el 22 de setiembre.

La investigación está en manos de policías de la zona operacional I de la Jefatura de Montevideo y de la Fiscalía de Flagrancia de 4.° Turno, a cargo de Carlos Sastre.