RECIBÍ EL NEWSLETTER
18 de julio y acevedo díaz

Quinto robo en el año a una farmacia en barrio Tres Cruces: ladrones chocaron en la huida y cuatro fueron detenidos

Los delincuentes usaron un auto y una maceta durante el atraco. Al huir, chocaron, abandonaron el vehículo e intentaron escapar corriendo, pero cuatro de ellos fueron detenidos.

Video cedido a Subrayado. Robo piraña en farmacia en barrio Tres Cruces.

robo-piraña-farmacia-tres-cruces-filmacion-subrayado
Fotos cedidas a Subrayado.

Fotos cedidas a Subrayado.

Fotos cedidas a Subrayado.

Fotos cedidas a Subrayado.

A las 2:40 de este lunes, cinco delincuentes llegaron en un auto a Acevedo Díaz y 18 de Julio, en el barrio Tres Cruces. Encapuchados, bajaron del vehículo y fueron directo a la puerta de una farmacia ubicada en la esquina. A patadas y con una maceta, rompieron el vidrio del costado de la puerta e ingresaron cuatro; el quinto, esperó en el Hyundai i10 que permanecía encendido, en plena calle, incluso con una puerta abierta.

Una filmación a la que accedió Subrayado muestra toda la secuencia.

Con perfumes importados en bolsas, salieron y escaparon rápidamente tomando el túnel que los llevaría hacia la avenida 8 de Octubre. En La Blanqueada, a la altura de Garibaldi, el conductor chocó el cordón y desestabilizó el auto, además de causarle daños. Enseguida frenó y todos corrieron para intentar escapar.

dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta
Seguí leyendo

Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta

Para entonces, la Policía se había desplegado en la zona tras recibir un llamado del robo piraña en proceso. Mediante cámaras, supieron del auto abandonado y fueron al lugar, logrando detener a todos los que habían ingresado a la farmacia minutos antes.

Sin embargo, el conductor, logró escapar y está siendo buscando.

Fotos cedidas a Subrayado.

Fotos cedidas a Subrayado.

Los perfumes robados —importados y de alto valor— y la maceta quedaron abandonados dentro del auto.

Los detenidos están a disposición de la Fiscalía. Tres de los jóvenes de 20, 25 y 21 años tienen un antecedente penal cada uno (hurto, lesiones personales, receptación, según cada caso) y el cuarto, de 24 años, acumula tres antecedentes.

Fotos cedidas a Subrayado.

Fotos cedidas a Subrayado.

El vehículo está denunciado como robado desde el 3 de octubre pasado en la Seccional 5ª, ubicada en Cordón. Además, la matrícula con la que circula corresponde a otro vehículo: un Renault sedán.

Es la quinta vez en el año que esa farmacia sufre un robo o rapiña; la última vez fue el 22 de setiembre.

La investigación está en manos de policías de la zona operacional I de la Jefatura de Montevideo y de la Fiscalía de Flagrancia de 4.° Turno, a cargo de Carlos Sastre.

Temas de la nota

Lo más visto

video
NO HUBO LESIONADOS

Dos ómnibus fueron apedreados en los accesos; empresas piden "trabajo en conjunto de la Policía"
rapiña en ómnibus

En cinco segundos, un delincuente robó $3.500 al conductor de un ómnibus tras amenazas
banco de previsión social

Sindicato de BPS denuncia problemas en acceso a préstamos por parte de usuarios; la explicación de la institución
LESIÓN NODULAR

Profesor de cirugía de tórax explicó las características de un nódulo pulmonar, tras anuncio del papa León
tiroteo

Ataque a tiros contra un hombre incluyó al menos 14 disparos en Cerrito de la Victoria; está grave

Te puede interesar

Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta
RUTA 11 EN CANELONES

Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta
Gobierno envía proyecto de ley para habilitar la jubilación anticipada desde los 60 años de edad video
"CUANTO MÁS RÁPIDO SE PUEDA APROBAR, MEJOR"

Gobierno envía proyecto de ley para habilitar la jubilación anticipada desde los 60 años de edad
Tatiana Marset no fue a la audiencia y su defensa dijo que fue operada de urgencia; la Justicia la declaró en rebeldía
BOLIVIA

Tatiana Marset no fue a la audiencia y su defensa dijo que fue operada de urgencia; la Justicia la declaró en rebeldía

Dejá tu comentario