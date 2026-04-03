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CERRO LARGO

Delincuentes coparon una casa de familia en Aceguá y encerraron en el baño a una pareja y sus dos hijos pequeños

El copamiento ocurrió en Aceguá cuando dos delincuentes entraron a la casa de una familia para robar dinero y joyas. Golpearon y maniataron a la pareja y la encerraron en el baño con sus dos hijos.

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Dos delincuentes armados y encapuchados coparon una casa de familia en Aceguá, departamento de Cerro Largo. La vivienda pertenece a la casa de familia de un cambista de la zona.

El copamiento ocurrió en la madrugada del jueves en una finca ubicada en el kilómetro 457 de la ruta 8. Los ladrones golpearon y maniataron a la pareja dueña de casa, para luego encerrarlos en un baño con sus dos hijos pequeños, de 3 y 8 años, informa Silvia Techera, corresponsal de Subrayado.

De acuerdo al informe primario, los delincuentes robaron dinero y joyas, y luego escaparon del lugar, posiblemente con asistencia de otro delincuente.

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Minutos después de que se fueron los ladrones, la mujer se pudo desatar, ayudo a su familia y fue a la subcomisaría de la 5ª sección para denunciar la situación.

En la tarde, la Policía informó que el monto de lo robado fueron 150.000 pesos uruguayos y 4.000 reales.

En el caso trabaja personal de la Unidad Investigativa III de la Jefatura de Policía de Cerro Largo y la Fiscalía Letrada Departamental de 1º turno. La Policía se encuentra en la etapa de recolección de información y análisis de los indicios obtenidos en el lugar. Trabaja en coordinación con la Policía de Brasil.

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