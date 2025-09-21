RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Imputaron a uno de los delincuentes que asaltaron el club de polo en Carrasco, el otro está internado

En cuanto a las víctimas, dos fueron dadas de alta y la otra se recupera aún internada, informó el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez.

El imputado debe cumplir prisión preventiva por 90 días por un delito de rapiña impropia y tres delitos de lesiones personales.

El otro indagado está internado, tras sufrir distintas contusiones, informó el subjefe de Policía, Carlos Rodríguez.

Rapiñeros atacaron con hachas a funcionarios del club de polo de Carrasco para robar; dejaron a uno grave

En cuanto a las víctimas, dos fueron dadas de alta y la otra se recupera aún internada.

Los delincuentes atacaron con hachas a tres funcionarios del club de polo de Carrasco porque tenían intención de robar los cables de las luces de las canchas. Policías que llegaron al lugar descubrieron in fraganti a los rapiñeros y los detuvieron.

El atraco ocurrió a las nueve de la mañana de este sábado en el complejo, que está ubicado en Servando Gómez y Camino Carrasco. Los agresores llegaron en una moto, con hachas y una réplica de pistola de aire comprimido.

