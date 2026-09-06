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POLICÍA INVESTIGA

Delincuentes armados rapiñaron supermercado en Santa Lucía y se llevaron $50.000

Los individuos llegaron en moto y mediante amenazas se llevaron la recaudación. La Policía analiza las cámaras para dar con su paradero.

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Delincuentes armados rapiñaron un supermercado en las últimas horas ubicado en las calles Sarandí y Rodó, en la ciudad de Santa Lucía, Canelones.

Los tres individuos llegaron en moto, dos bajaron con armas, y mediante amenazas exigieron la recaudación; lograron llevarse unos 50.000 pesos.

La Policía analiza las cámaras de la zona para dar con el paradero de los delincuentes.

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