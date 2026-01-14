La Policía investiga la rapiña a un club cannabico en Villa Muñoz. Se llevaron cinco kilos de marihuana y 40 mil pesos.
Delincuente se hizo pasar por cliente, abrió la puerta a otros y rapiñaron club cannabico en Villa Muñoz
Los asaltantes se llevaron unos cinco kilos de marihuana y 40 mil pesos. La Policía los busca y tiene sospechas claras de quiénes podrían estar implicados.
Según indicaron fuentes policiales a Subrayado los delincuentes eran cuatro y uno de ellos tenia un cuchillo con el que amenazo a los trabajadores. El local tiene cámaras de seguridad donde se ve a un empleado conversando con una persona que simulaba ser un cliente, pero el cliente se convirtió en ladrón en cuestión de segundos porque fue hasta la puerta y la abrió y allí aparecieron otros tres ladrones que ingresaron de forma muy violenta al lugar.
Tras algunos minutos dentro del lugar los delincuentes huyeron con unos 40 mil pesos y 5 kilos de marihuana. La Policía esta investigando el caso y ya tiene avances significativos y sospechas claras de quienes podrían estar detrás de la rapiña.
