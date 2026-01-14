RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Delincuente se hizo pasar por cliente, abrió la puerta a otros y rapiñaron club cannabico en Villa Muñoz

Los asaltantes se llevaron unos cinco kilos de marihuana y 40 mil pesos. La Policía los busca y tiene sospechas claras de quiénes podrían estar implicados.

plantas-marihuana-cannabis-club.jpg

Según indicaron fuentes policiales a Subrayado los delincuentes eran cuatro y uno de ellos tenia un cuchillo con el que amenazo a los trabajadores. El local tiene cámaras de seguridad donde se ve a un empleado conversando con una persona que simulaba ser un cliente, pero el cliente se convirtió en ladrón en cuestión de segundos porque fue hasta la puerta y la abrió y allí aparecieron otros tres ladrones que ingresaron de forma muy violenta al lugar.

Tras algunos minutos dentro del lugar los delincuentes huyeron con unos 40 mil pesos y 5 kilos de marihuana. La Policía esta investigando el caso y ya tiene avances significativos y sospechas claras de quienes podrían estar detrás de la rapiña.

fiscalia investiga muerte de adolescente bajo cuidado de inau que fue encontrado sin vida en una playa
Seguí leyendo

Fiscalía investiga muerte de adolescente bajo cuidado de INAU que fue encontrado sin vida en una playa
Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
METEOROLOGIA

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
NUEVAS ATRACCIONES

Parque Rodó: inauguran el miércoles la torre con caída libre de 27 metros; la montaña rusa será a fin de mes o febrero
DESARROLLO SOCIAL

Mides otorga aumento del 50% en Bono Crianza y anuncia creación de Canasta Higiénica Menstrual de $1.200
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante a solicitantes de 75 países, incluido Uruguay
parque rodó

Mirá las primeras imágenes de la Caída libre y del Gusano Loco, que inauguran hoy: cada boleto sale $100

Te puede interesar

Embajador de Estados Unidos se reunirá con Orsi este jueves de mañana en Suárez y Reyes
EN SUÁREZ Y REYES

Embajador de Estados Unidos se reunirá con Orsi este jueves de mañana en Suárez y Reyes
Embajada de Estados Unidos en Montevideo. 
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante a solicitantes de 75 países, incluido Uruguay
Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
INUMET

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos

Dejá tu comentario