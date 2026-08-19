Un delincuente robó un patrullero en la ciudad de Mercedes durante el realojo de las familias del barrio del Carrasquito.
Delincuente robó un patrullero mientras policías hacían realojos de damnificados en Mercedes
El delincuente salió con la sirena abierta y se produjo una persecución policial hasta que fue detenido en la zona de Pamer.
En el momento en que los efectivos estaban ayudando a los damnificados, un hombre se subió al móvil policial y huyó.
Seguidamente tuvo lugar una persecución presenciada por vecinos. El delincuente circulaba con la sirena abierta y detrás lo seguían motos del GRT y otras unidades de la Policía.
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El hombre fue detenido en la zona de Pamer.
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