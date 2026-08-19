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FUE DETENIDO

Delincuente robó un patrullero mientras policías hacían realojos de damnificados en Mercedes

El delincuente salió con la sirena abierta y se produjo una persecución policial hasta que fue detenido en la zona de Pamer.

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Un delincuente robó un patrullero en la ciudad de Mercedes durante el realojo de las familias del barrio del Carrasquito.

En el momento en que los efectivos estaban ayudando a los damnificados, un hombre se subió al móvil policial y huyó.

Seguidamente tuvo lugar una persecución presenciada por vecinos. El delincuente circulaba con la sirena abierta y detrás lo seguían motos del GRT y otras unidades de la Policía.

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