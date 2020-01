Delincuente robó en el apartamento del futuro ministro de Turismo, German Cardoso

Fue de madrugada cuando el dirigente del Partido Colorado no estaba en el inmueble.

Pasadas las 2 de la madrugada, el portero del edificio Mandalay en la calle 26 de Marzo fue alertado por los vecinos dio aviso a la Policía.

Un delincuente había entrado a varios apartamentos escalando por el fondo del edificio hasta el sexto piso.

No se sabe a cuál entró primero, pues robó en el 201 donde había una joven durmiendo; en el 601 donde, por el ruido, el dueño se despertó y encontró al delincuente en el comedor, que al verse descubierto se tiró por una banderola y en el 402, apartamento del futuro ministro de Turismo.

Fue en el inmueble de Cardoso que, al no haber nadie, donde estuvo por más tiempo revolviendo y dando vuelta todo en busca de dinero que no había.

Terminó llevándose algunos electrodomésticos, una Play Station, calzado y ropa, a tal punto que en el baño la Policía Científica encontró una bermuda, remera y calzado del delincuente, pues se cambió para no ser reconocido.

En la huida perdió el celular que los vecinos encontraron en el patio interno el que entregaron a la Policía, además de describírselo.

A los pocos minutos de haber recorrido la zona, personal policial lo detuvo a escasos metros del edificio, pero, según les manifestaron a los vecinos, como el hombre no tenía evidencia que lo implicara, más allá de que tenían su celular y la descripción física que coincidía, no lo pudieron detener. El hecho indignó a los vecinos, pese a que optaron por no manifestarlo ante cámaras.