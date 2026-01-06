RECIBÍ EL NEWSLETTER
En parque batlle

Delincuente rapiñó un supermercado con un arma de plástico y fue detenido por guardias de seguridad

La rapiña ocurrió en Parque Batlle. El delincuente, de 37 años y cinco antecedentes penales, fue corrido y detenido frente al estadio Centenario.

Foto cedida a Subrayado. Pistola de plástico y el dinero incautado al delincuente en Parque Batlle.

Foto cedida a Subrayado. Pistola de plástico y el dinero incautado al delincuente en Parque Batlle.

A las 23:44 horas de este lunes un delincuente ingresó a un supermercado con la cara tapada. Con una pistola, amenazó a una empleada y se hizo del dinero de la caja registradora: $2.500. La víctima se descompensó, mientras que el rapiñero escapó corriendo.

El supermercado está ubicado en avenida Italia y General Las Heras, a media cuadra del Hospital de Clínicas, en Parque Batlle. El agresor fugó hacia la zona del estadio Centenario, donde fue detenido por guardias de seguridad privada. Para entonces, policías de la Guardia Republicana que patrullaban en la zona habían sido informados a través de un llamado al 911 y ya se encontraban en el local, en conversación con la víctima, que fue asistida por médicos.

Uno de los guardias fue hasta el supermercado para avisar a los policías que tenían al delincuente detenido a unas cuatro cuadra, en Senda Olivera y Federico Vidiella. Los efectivos le incautaron una pistola de plástico y dinero, aunque solo $650. Lo trasladaron a la seccional 9ª.

delincuente rapino comercio mediante amenazas con un hierro punzante; se dio a la fuga, pero fue detenido por la policia
Seguí leyendo

Delincuente rapiñó comercio mediante amenazas con un hierro punzante; se dio a la fuga, pero fue detenido por la Policía

Según información policial a la que accedió Subrayado, el delincuente resultó ser un hombre de 37 años con cinco antecedentes penales por rapiña. Ahora, vuelve a estar a disposición de la Justicia por el mismo delito. Su actuación quedó filmada en cámaras de seguridad del comercio y de la zona.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENTREVISTA

"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump
EN MONTEVIDEO

IMM fiscaliza uso de aire acondicionado en ómnibus urbanos, desde diciembre y hasta febrero
PROTAGONISTAS

Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia
AUSENTE DESDE EL 1° EN LAS PIEDRAS

"Mi hijo no pudo haber desaparecido así como si nada": familiares buscan a Jonathan Flores, de 30 años
HOMICIDIO EN NUEVO ELLAURI

Iba del almacén a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlínica pero no sobrevivió

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Colón. video
Homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un hombre de 37 años en Colón; en la escena la Policía halló seis casquillos
Carolina Cosse: Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo video
SOBRE VENEZUELA

Carolina Cosse: "Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo"
Día de Reyes, día de playa. Foto: FocoUy
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Día de Reyes ideal para disfrutar de los regalos al aire libre: fresco de mañana, caluroso de tarde

Dejá tu comentario