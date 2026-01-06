Delincuente rapiñó un supermercado con un arma de plástico y fue detenido por guardias de seguridad

Foto cedida a Subrayado. Pistola de plástico y el dinero incautado al delincuente en Parque Batlle.

A las 23:44 horas de este lunes un delincuente ingresó a un supermercado con la cara tapada. Con una pistola, amenazó a una empleada y se hizo del dinero de la caja registradora: $2.500. La víctima se descompensó, mientras que el rapiñero escapó corriendo.

El supermercado está ubicado en avenida Italia y General Las Heras, a media cuadra del Hospital de Clínicas, en Parque Batlle. El agresor fugó hacia la zona del estadio Centenario, donde fue detenido por guardias de seguridad privada. Para entonces, policías de la Guardia Republicana que patrullaban en la zona habían sido informados a través de un llamado al 911 y ya se encontraban en el local, en conversación con la víctima, que fue asistida por médicos.

Uno de los guardias fue hasta el supermercado para avisar a los policías que tenían al delincuente detenido a unas cuatro cuadra, en Senda Olivera y Federico Vidiella. Los efectivos le incautaron una pistola de plástico y dinero, aunque solo $650. Lo trasladaron a la seccional 9ª.

Según información policial a la que accedió Subrayado, el delincuente resultó ser un hombre de 37 años con cinco antecedentes penales por rapiña. Ahora, vuelve a estar a disposición de la Justicia por el mismo delito. Su actuación quedó filmada en cámaras de seguridad del comercio y de la zona.