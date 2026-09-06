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Colonia y Tristán Narvaja

Delincuente detenido infraganti en local de comidas y otro a unas cuadras; están a disposición de la Justicia

Los vecinos escucharon los ruidos y dieron aviso a la Policía. Uno de ellos había forcejeado una reja con caño de hierro durante tres minutos, e intentado robar un monitor y un televisor.

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Un delincuente fue detenido infraganti y el otro a unas cuadras de un local de comidas en el barrio Cordón.

Los ladrones llegaron sobre las 4:30 de esta madrugada a un comercio que vende Sushi ubicado en Colonia y Tristán Narvaja.

Estaban encapuchados y a cara descubierta; uno de ellos forcejeó durante tres minutos la reja de ingreso con un caño de hierro hasta que logró ingresar. El otro delincuente se quedó en la puerta.

Una vez adentro, fue directamente a la caja registradora donde solo consiguió robar lo que había: $266 en monedas.

Durante unos cinco minutos estuvo dentro dentro del comercio, intentó robar un monitor y logró quitar un televisor y pasárselo al segundo delincuente. Pero, para ese momento los vecinos ya habían escuchado los ruidos y alertaron a la Policía.

Los efectivos llegaron al local y encontraron al delincuente infraganti.

Mientras tanto, el que esperaba afuera al ver el patrullero se fue, pero fue seguido por las cámaras de videovigilancia y también terminó detenido cuando iba por Guayabos y Emilio Frugoni.

Ambos detenidos, de 33 años, están a disposición de Fiscalía.

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