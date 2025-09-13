RECIBÍ EL NEWSLETTER
CIERRE DE EXPO PRADO

Delgado y Ojeda destacaron el discurso del presidente de la ARU y cuestionaron al ministro Fratti

El nacionalista afirmó que el discurso de Ferber fue "muy equilibrado", mientras que el colorado aseguró que los reclamos son "firmes, claros y razonables". Respecto al titular del MGAP, Ojeda acusó de imitar a Mujica y pidió respeto.

delgado-ojeda-expo-prado-2025-discursos

Delgado compartió la alerta de la ARU sobre la competitividad y destacó la importancia del sector agropecuario en la economía del país y en las exportaciones, así como las oportunidades en torno al desarrollo y la tecnología.

Delgado habló de impuestos que están en el presupuesto "abajo de una piedra", y cuestionó uno en particular
Delgado habló de impuestos que están en el presupuesto "abajo de una piedra", y cuestionó uno en particular

"La garantía de este ministro de Ganadería termina siendo el ministro de Economía, que es a donde las rurales hablan cuando algún tipo de definiciones que generan alerta a los mercados", afirmó y puso como ejemplo la limitación a la exportación de ganado en pie.

Delgado expresó preocupación por "tasas al sector agropecuario que están abajo de la piedra" en el proyecto de ley de presupuesto, como tasas a los fitosanitarios, que encarecerán la agricultura, horticultura, vitivinicultura y granja, así como la regulación del campo natural.

En tanto, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que los reclamos de la ARU al gobierno son "firmes, claros y razonables". Sin embargo, se manifestó sorprendido con el discurso de Fratti. "Creo que Mujica hay uno solo, no hay imitadores. Acá es importante que mantengamos un clima de respeto y que no venga a debatir, a retrucar, en términos cuasi chabacanos a la ARU", apuntó.

Ojeda dijo que Fratti "debería empezar a entender que es ministro de Estado, ya no es más diputado, que tiene otros márgenes. Ahora, es ministro de Estado, representa a un país y al gobierno en un evento clave como es el Prado para el futuro de la producción nacional. Hay que tomar la investidura con seriedad". El colorado aseguró que Fratti "no ha sido respetuoso ni con el evento ni con la ARU".

OJEDA PRADO

