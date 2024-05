Delgado presentó programa de gobierno y dijo que busca que Uruguay sea "el país más desarrollado de América Latina"

"En concreto ser desarrollados implicaría al menos tener un nivel de riqueza 30% mayor, reducir a la cuarta parte la pobreza infantil, universalizar la educación secundaria y generalizar la terciaria, y reducir a la mitad las rapiñas y homicidios", se lee en el programa de gobierno.

Además, indicó que trabajaron más de 530 técnicos en la confección del programa.

El texto habla de una "macroeconomía aún más estable y competitiva", buscar "un Uruguay más barato", la apertura de una agenda unilateral, así como el desarrollo del vínculo de relaciones exteriores, el impulso de las TICs, ampliar el plan que abarca a la primera infancia, entre otros puntos referentes a movilidad, obras públicas y ambiente.

"Nuestro plan familias va a significar al final de nuestro quinquenio de gobierno llegar a cuadruplicar esa cifra y llegar a 200 millones de dólares para primera infancia", sostuvo Delgado en su discurso.

Además, dijo asumir el compromiso de "aumentar la inversión pública y privada, en ciencia, tecnología e investigación".

Respecto a la seguridad pública, dijo que se aumentará la guardia republicana y que se descentralizará. "Vamos a continuar con este enfoque dual. A mí me interesa decirlo. Nosotros no tenemos ningún prejuicio ideológico con la represión. No hay seguridad sin represión. Ahora, ¿alcanza con la represión? No, no alcanza. Porque si no trabajamos también en aquellos que salen y les damos la oportunidad para que se reinserten, lo que estamos haciendo es creando un círculo vicioso", sostuvo.

