Delgado sobre Ojeda: "Si tiene pruebas de que hay una campaña de noticias falsas debería denunciarlo, tiene mi apoyo"

“Me enteré ayer de la denuncia del candidato del Partido Colorado Andrés Ojeda . Si hay una campaña de denuncias falsas me solidarizo con él y debería hacer la denuncia correspondiente”, dijo este miércoles Álvaro Delgado , candidato del Partido Nacional a la Presidencia.

“Acá no hay pruebas para la ambigüedad, si hay pruebas se denuncia. Porque me parece que le estamos haciendo mal a la democracia, al Uruguay, a la cultura democrática, si empezamos con rumores, y con esto. Si hay denuncia de una campaña que va con noticias falsas, hay que denunciarlo. Si hay pruebas, la denunciamos y obviamente cuentan con mi apoyo en ese sentido. Yo voy por otro lado, nunca me vieron ni agredir, ni descalificar, ni subir el tono”, concluyó.