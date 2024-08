Delgado sobre la posibilidad de debatir con Orsi: "Me imagino que la ley no la van a incumplir"

Delgado se refirió a la postura del frenteamplista de no presentarse a instancias de intercambio donde haya más de un candidato de la coalición de gobierno. “Yo voy a ir a todos los lugares que me inviten a exponer nuestra propuesta, mano a mano, con tres, con cuatro, con cinco”, expresó.

Para el nacionalista, “lo que importa no es el instrumento, lo que importa es que la gente pueda informarse y comparar, comparar el programa, comparar la propuesta, comparar la credibilidad (si sos confiable en la propuesta que hacés) y comparar si estás preparado para implementarla, para gobernar”.

Delgado se mostró dispuesto a intercambiar con respeto y tolerancia, porque “es parte de la calidad de la democracia y es parte de volver al tipo de campaña que la gente merece”. Según el candidato blanco, tiene que ser “una campaña de propuestas, de comparación de propuestas, no andar a los gritos, no andar descalificando”.

“Cuando hay instancia así a veces deciden no ir”, apuntó. “Después de octubre dijeron que van a ir, ahí es obligatorio por ley, me imagino que la ley no la van a incumplir”, acotó. “Cosse-Orsi, estamos prontos”, expresó Delgado señalando a Ripoll, su candidata a vicepresidenta.