Delgado sobre el plebiscito: "Esto es dramático. Tenemos 25 días para evitar un desastre en el Uruguay"

Delgado afirmó que el sistema político está en condiciones de detener “una crisis evitable“ y habló de la imposibilidad de pagar futuras jubilaciones, de postergar prestaciones necesarias como hacia las personas con discapacidad, primera infancia, regularización de asentamientos y saneamiento en el interior del país.

Calificó como “inoportuno, peligroso e irresponsable“ el plebiscito y refirió a la afectación de las fortalezas de Uruguay como la estabilidad política, la seguridad jurídica y las reglas de juego económicas para la radicación de inversiones.

“Este gobierno tuvo que asumir contratos firmados por los gobiernos anteriores, en algunos que no compartíamos su diseño y tuvimos muchos problemas, porque estaban mal diseñados para implementarlos. Pero, ¿saben lo qué pusimos por encima de todo?, la responsabilidad como gobernantes para darle al Uruguay la seguridad jurídica, ese activo fundamental que lo hace diferente y lo hace que en el mundo lo miren como oportunidad de inversión“, afirmó.

“Si este plebiscito se aprueba, que deroga contratos privados 29 años para atrás, rompe con el principal activo que tiene el país para captar inversiones que es la seguridad jurídica“, sostuvo. “Y si no hay inversiones, no hay trabajo; si no hay inversiones, no hay empleo; y si no hay empleo, no hay salario“, agregó.

“Estamos ante un momento histórico a 25 días de poder evitar que una bomba estalle en Uruguay en forma irreversible, se puede desactivar. Se puede desactivar si hay un compromiso político de todos los partidos de pronunciarse. Es responsable, es necesario pronunciarse en contra de este plebiscito por las consecuencias de todos sabemos que este plebiscito trae, sin medir costos políticos“, remarcó. Delgado pidió a la ciudadanía que no vote el plebiscito y al Frente Amplio que no ensobre la papeleta por el Sí.

“En este tema, nos jugamos el futuro del Uruguay. Es el plebiscito más importante en los últimos 100 años, sin contar el del 80 que tenía ribetes políticos e institucionales. Acá nos estamos jugando la viabilidad del Uruguay futuro en términos económicos“, enfatizó.