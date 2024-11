Delgado sobre el debate: "Esto no es un show, no tiene que ser un entretenimiento. Tiene que ser un ámbito de información"

“Quedé conforme con que haya debate. Eso ya es un paso enorme, porque hasta ahora debate no hubo. Instancia donde todos los candidatos, sobre todo de la coalición y de la oposición, pudiéramos compartir propuestas para que la gente pudiera comparar, no habíamos tenido posibilidad”, indicó.

El presidenciable de la coalición marcó diferencias de estrategia con respecto a Orsi. “Él prefirió hasta ahora no mostrar propuestas, no mostrar programas, no mostrar equipos y no concurrir a las instancias donde hubo posibilidad de presentar las propuestas. En esta, es legal, porque lo obliga la ley en el balotaje. Si es la que tenemos, con mucho gusto nosotros la vamos a aprovechar para que la gente conozca, compare, decida”, acotó.

“Es mejor esto a que no haya nada. Vamos a tratar de ser lo más dinámico posible, lo más interactivo posible”, dijo. “Esto no es un show, no tiene que ser un entretenimiento. Tiene que ser un ámbito de información. Estamos eligiendo nada más ni nada menos que el presidente de la República”, agregó.

Delgado aseguró que al debate “lo va a ver mucha gente, porque se dio que como Orsi no fue a ninguna instancia, va a ser la única instancia”. Por último, apuntó al eslogan del Frente Amplio. “Nosotros no hablamos de 'sabremos cumplir', nosotros le quitamos una letra es: 'sabemos cumplir', porque cumplimos con lo que prometimos”, enfatizó.