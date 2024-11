Delgado denunció llamadas a casas en la madrugada con su voz: "Una campaña que no es la que Uruguay merece"

“El lunes el Partido Nacional denunció que había números telefónicos, algunos desde el exterior y algunos del interior, que estaban llamando a casas con mi voz, invitando a un acto a las tres y a las cuatro de la mañana. Tenemos los números identificados, fuimos a Delitos Informáticos, el Ministerio del Interior, hablé con el ministro del Interior Martinelli para que esté atento a este tema, hicimos la denuncia correspondiente para que investiguen porque obviamente es parte de una campaña que no es la que Uruguay se merece”, dijo y afirmó tener información de que “alguna cosa más van a querer hacer”.

“El primer mensaje es que la coalición es el proyecto político más votado del Uruguay. El segundo, nadie tiene mayoría parlamentaria, pónganse de acuerdo. Y en realidad en vez de hacer una tranca como muchos podían pensar, para mí es una oportunidad de mejora”, afirmó y reiteró que invitará a Yamandú Orsi al día siguiente del balotaje, en caso de ser electo el presidente.

“Primero el acuerdo y después vemos quién está a cargo de la ejecución”, aclaró, pero remarcó que tiene que haber una “lógica de cooperación” y que espera que “cambien el chip”.

Delgado también dijo que dentro de la Coalición todavía no acordaron sobre los ministerios, luego de que trascendiera que el Partido Colorado quiere estar a cargo de Interior.

Andrés Ojeda, que acompañaba a Delgado en la jornada por Animales Sin Hogar, dijo que “el Partido Colorado no pidió nunca el Ministerio del Interior. De hecho la primera reunión que tuvimos todos, lo que pactamos en consenso absoluto fue que hasta el 24 no hablamos de un solo cargo porque no vamos a bastardear el objetivo central que es mantener el rumbo del país”.