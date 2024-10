Delgado apuntó a Cosse sobre el plebiscito: "No cambiamos de posición en función de una nominación"

“Tenemos otra concepción de la política, no vale cualquier cosa por un voto. Tenemos que ser creíbles. Ser creíbles tiene que ver con hacer lo que decís, decir que lo pensás, pero actuar en consecuencia”, dijo Delgado durante una conferencia en San José en la que estuvo acompañado por la intendenta Ana Bentaberri y el senador Carlos Camy.

El presidenciable nacionalista expresó que él mantuvo la coherencia en sus opiniones sobre el plebiscito antes y ahora, y apuntó, aunque sin nombrarla, a Carolina Cosse . “No cambiamos de posición en función de una nominación”, dijo en relación a que la candidata a vicepresidente del Frente Amplio, quien firmó para habilitar el plebiscito, pero luego anunció que no votaría la papeleta del Sí.

“Para nosotros siempre fue algo peligroso, irresponsable e inconveniente. Lo pensamos cuando empezaron a juntar las firmas, lo dijimos, lo seguimos pensando ahora que las juntaron y se va a plebiscitar”, expresó.

Delgado indicó que el Partido Nacional tomó una posición clara sobre el tema y que no especula electoralmente. “La posición clara es no acompañar el plebiscito de la seguridad social, no poner la papeleta blanca”, remarcó.

“Entendemos que es muy malo para el país, para la gente. No soluciona el problema, es irresponsable, desfinancia absolutamente, destruye el sistema”, enfatizó. Delgado habló de confiscación de ahorros de los trabajadores por 23.000 millones de dólares, dinero que se utiliza en parte en fideicomisos para realizar obras públicas.