Delgado afirmó que el FA "tiene un plan B por si el plebiscito no sale" y refirió a la idea de "nacionalizar las AFAP"

El nacionalista aseguró que “derriba el sistema del 96 del ahorro individual” , “confisca 23.000 millones de dólares de ahorro de los uruguayos” y “perfora un activo importante que tiene el Uruguay que es la seguridad jurídica”. Además, “condena al Uruguay de los próximos años a no poder concretar una serie de políticas públicas prioritarias”.

Según Delgado, el Frente Amplio no se pronuncia sobre el plebiscito porque “tiene un plan B por si el plebiscito no sale“ y quedó en evidencia cuando Sánchez habló de “nacionalizar” las AFAP, y que la medida busca “expropiar o confiscar el ahorro de la gente”. El presidenciable blanco sostuvo que en las bases programáticas del Frente Amplio está contenida la propuesta del ahorro no lucrativo en materia previsional.