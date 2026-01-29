RECIBÍ EL NEWSLETTER

Delegación de Udelar integra la misión a China y tiene el objetivo de firmar acuerdos de cooperación

"La visita oficial tiene por objetivo la integración de ciencia, tecnología e innovación", señala el comunicado de la Universidad de la República.

Héctor Cancela, rector de Udelar.

Una delegación de la Universidad de la República (Udelar) acompaña al presidente Yamandú Orsi en el viaje a China. El objetivo es firmar acuerdos de cooperación académica, científica y cultural.

Las actividades oficiales se desarrollarán en Beijing y Shanghái entre el 1 y el 7 de febrero, pero el equipo de Udelar permanecerá una semana más.

Viajan Héctor Cancela, el rector. También el secretario técnico, Agustín Cano, la prorrectora de gestión, Laura González, el presidente del Servicio de Relaciones Internacionales Gonzalo Vicci.

"La visita oficial tiene por objetivo la integración de ciencia, tecnología e innovación. En este sentido, el rector de la Udelar firmará una decena de convenios y memorándum de entendimiento con diversas universidades chinas, con la empresa de telecomunicaciones Huawei y con el Instituto de Investigación de Recursos Hídricos y Energía Hidroeléctrica (IWHR) de la República Popular China", señala Udelar en un comunicado.

"Los acuerdos se efectuarán con la Universidad de Shantou, la Universidad de Qingdao, la Universidad Agrícola del Sur de China, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao, la Universidad Lingnan de Hong Kong y la Universidad de Estudios Internacionales Jilin. Estos convenios implican desde el fomento de intercambios estudiantiles y académicos hasta el desarrollo de laboratorios conjuntos en Bio-Nano-Farma y en la aplicación de inteligencia artificial para identificar patologías orales. Otros acuerdos incluyen cooperación en materia artística y fomentar innovaciones tecnológicas para potenciar la seguridad alimentaria", indican.

