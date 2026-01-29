Clave policial: fugas en el Inisa; las preocupaciones de la Policía y cómo terminaron otros casos

Tres personas se fugaron de dependencias del Inisa de bulevar Artigas y Cufré; el presidente del instituto dijo que se trata de un hecho “bochornoso”.

Dos de los fugados tienen 18 y otro 17 años. Dos estaban recluidos por homicidio y otro por rapiña.

Uno de los menores participó del asesinato de un bebé de un año en Cerro Norte, el 12 de octubre de 2024.

Dos de los fugados pertenecen al clan de los Albín, según la Policía.

Consecuencias

Temen que la banda de Cerro Norte esté reclutando jóvenes y adolescentes como sicarios y se vuelven a rearmar. Los dos fugados de la zona tienen profusas indagatorias policiales.

Otras fugas y cómo terminó

Antuan tenía 19 años y estaba internado por matar a dos personas. En febrero de 2025 junto a otro joven de 18 años fugaron durante una salida autorizada a una piscina de Solymar en Canelones. Antuan fue asesinado en Maroñas apenas unas horas luego de su fuga; sospechan que fue entregado por su compañero.

La otra persona se mantuvo prófuga hasta que se volvió a saber de él en julio de 2025. Fue partícipe del asesinato del policía Joel Rodríguez en la zona del Molino de Pérez.