"Deja una huella enorme en la ciencia uruguaya": el mensaje del Institut Pasteur sobre Gonzalo Moratorio

El Institut Pasteur de Montevideo despidió al científico Gonzalo Moratorio, fallecido a los 44 años , con un mensaje en el que destacó su trayectoria, su aporte a la ciencia y su calidad humana.

“Deja una huella enorme en la ciencia uruguaya y en todas las personas que tuvimos el privilegio de trabajar con él”, expresó la institución en un comunicado.

El Institut Pasteur recordó que Moratorio fue uno de los científicos que lideró durante la pandemia el desarrollo de un kit nacional para el diagnóstico de covid-19 y el trabajo conjunto con instituciones científicas y organismos del Estado para hacerlo llegar a todo el país.

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Además, destacó que su “empuje y visión” lo llevaron a cofundar Guska, una startup en la que volcó sus conocimientos en virología.

“Su trayectoria estuvo marcada por la innovación, la vocación científica y el compromiso con el país”, señaló el instituto, que también resaltó su entusiasmo, su capacidad para impulsar ideas y su apoyo a las futuras generaciones de científicos.

“Hoy despedimos a un gran compañero. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor”, agregó.