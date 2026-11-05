RECIBÍ EL NEWSLETTER
institut pasteur

"Deja una huella enorme en la ciencia uruguaya": el mensaje del Institut Pasteur sobre Gonzalo Moratorio

El instituto destacó su aporte a la ciencia uruguaya, su papel durante la pandemia y su calidad humana. “Hoy despedimos a un gran compañero”, expresó en un mensaje tras su fallecimiento.

instituto-pasteur-montevideo-exterior.jpg

“Deja una huella enorme en la ciencia uruguaya y en todas las personas que tuvimos el privilegio de trabajar con él”, expresó la institución en un comunicado.

El Institut Pasteur recordó que Moratorio fue uno de los científicos que lideró durante la pandemia el desarrollo de un kit nacional para el diagnóstico de covid-19 y el trabajo conjunto con instituciones científicas y organismos del Estado para hacerlo llegar a todo el país.

Foto: Presidencia. Luis Lacalle Pou, Daniel Salinas y Gonzalo Moratorio durante la pandemia de covid.
Seguí leyendo

"Siempre optimista, sorteando con inteligencia y coraje los obstáculos": Lacalle Pou despidió a Gonzalo Moratorio

Además, destacó que su “empuje y visión” lo llevaron a cofundar Guska, una startup en la que volcó sus conocimientos en virología.

“Su trayectoria estuvo marcada por la innovación, la vocación científica y el compromiso con el país”, señaló el instituto, que también resaltó su entusiasmo, su capacidad para impulsar ideas y su apoyo a las futuras generaciones de científicos.

“Hoy despedimos a un gran compañero. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor”, agregó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
"Está todo muy raro la verdad"

Hermano de militar que murió en entrenamiento en el río Uruguay pidió justicia: "Dejó mucho dolor"
CABO JUAN ROCHA

Madre de militar fallecido realizará denuncia por la muerte de su hijo y reclamó justicia; señaló errores en entrenamiento
TENÍA 44 AÑOS

Falleció Gonzalo Moratorio, científico clave en la lucha contra el Covid en Uruguay
JUBILADOS Y PENSIONISTAS

"Limpia pasividad": BPS ofrece préstamos para unificar deudas con la institución con tasas diferenciales
INTERPELACIÓN AL MINISTRO DE TRABAJO

Diputado colorado aseguró que Castillo "gobierna el Ministerio de Trabajo como si fuera la dirección de un sindicato"

Te puede interesar

Foto: Institut Pasteur. Gonzalo Moratorio. video
TENÍA 44 AÑOS

Falleció Gonzalo Moratorio, científico clave en la lucha contra el Covid en Uruguay
Carolina Cosse y Gonzalo Moratorio en el Parlamento. Foto publicada por Cosse en redes sociales.
De 15:00 A 19:30

Velatorio de Gonzalo Moratorio será hoy en el Palacio Legislativo: "El Parlamento te rendirá el homenaje que merecés", dijo Cosse
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
MENSAJE DEL PRESIDENTE

Yamandú Orsi tras la muerte de Gonzalo Moratorio: "Uruguay le estará eternamente agradecido"