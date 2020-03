Definen detalles de reprogramación del Montevideo Rock y otros espectáculos por coronavirus

“Estábamos evaluando qué definición tomar, no tanto por el evento en sí mismo en Montevideo cuando aún no hay un caso en Uruguay sino por la cantidad de personas que habían comprado entradas desde la República Argentina o de Brasil. Evidentemente eso no lo podíamos saber, no podíamos tener una frontera sanitaria en la entrada del festival”, explicó el intendente de Montevideo, Christina Di Candia.

“Quedamos en reunirnos en el correr de esta mañana pero ayer el ministro nos comunicó que en el día de hoy iba a haber una reunión del Sistema Nacional de Salud e iba salir un decreto que iba a abarcar a todos los espectáculos públicos mayores a 1.000 personas”.

Por esa razón el Montevideo Rock se reprogramará. “Tenemos que ver en alguna fecha que el clima permita hacerlo. Hay 40.000 entradas vendidas, es un espectáculo que no es reprogramable en cualquier lado. Además tenemos que esperar a que el coronavirus se vaya de la región y que todas las bandas puedan estar”, precisó.

Respecto a las entradas, quien quiera podrá solicitar la devolución o de lo contrario guardar el ticket para cuando el espectáculo se reprograme.

La medida podría afectar a otros eventos previstos. "Las criollas van a estar sobre la mesa de análisis, además el sábado y domingo tenemos dos carreras que evaluar porque también son miles de personas y muchas extranjeras".