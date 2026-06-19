Defensor del Vecino alerta por discriminación contra migrantes: "Los llamo porque estas personas no saben de buenos modales"

El Defensor del Vecino Daniel Arbulo habló este viernes del último informe donde se destaca que el 40% de las denuncias recibidas es por problemas de convivencia, y señaló que en ese rubro se destaca la discriminación a migrantes.

Arbulo contó una denuncia común recibida en el último año por este tema: “Los llamo porque estas personas no saben de buenas costumbres”.

El jerarca dijo que esta situación es “muy preocupante” y señaló que muestra “una enorme contradicción en Montevideo”, en referencia a que se critica la discriminación a uruguayos o sudamericanos en el exterior, pero aquí se practica lo mismo.

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En cuanto al total de denuncias recibidas, Arbulo dijo que se considera superado un problema “cuando no vuelve a aparecer”.

“Calculamos que el 50% de los asuntos se cierra año a año, y el otro 50% siguen en gestión”, resumió.