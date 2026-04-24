Defensa de Moisés apelará condena a 12 años de prisión; cuestionan accionar del Estado ante denuncia de Sara en 2010

La próxima semana, la defensa de Moisés Martínez apelará la sentencia de la jueza que lo condenó a 12 años de prisión por homicidio especialmente agravado.

María de la Paz Echetto, abogada, dijo que el plazo vence el miércoles de la próxima semana. Solicitarán "que efectivamente se le aplique la exoneración de pena que establece el artículo 36 del Código Penal".

"Se va a tratar de darle un poco más de fundamento a lo que es el daño producido que fue por la violencia sistemática que ejercía el progenitor, y que eso hizo que repercutiera de una forma que no pudo razonar de otra manera", indicó la defensa.

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Sobre la sentencia de primera instancia, señaló que "se hizo un buena análisis, pero que la cuestión del último inciso que establece el que habiendo podido recurrir al Estado, el Estado no haya respondido, consideramos que no se hizo una buena lectura de eso, que se hizo la lectura de que no hubo más denuncias después de que el señor cumplió la pena de prisión, y entendemos que la violencia igual se siguió ejerciendo".

La abogada también cuestionó el accionar del Estado ante la única denuncia que hubo en este caso, en el año 2010.

"Creemos que la forma que actuó el Estado fue de manera punitiva, para castigar el delito que se había cometido que es una de las patas, pero no hubo una reparación del daño, no hubo un seguimiento para asegurarse que efectivamente el daño no hubiera sido prolongado y esta familia no siguiera sufriendo", indicó Echetto.

"Considerar que la violencia cesó después de que el señor cumplió su pena, no es una lectura adecuada del caso, y por ahí vamos a profundizar", añadió.

Actualmente, Moisés Martínez aguarda en la casa de su madre, con arresto domiciliario, y se busca la contención psicológica para él y toda la familia.