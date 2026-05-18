Defensa lleva adelante medidas sanitarias para evitar contagios de Ébola en el Congo y en aeropuertos uruguayos

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo aseguró que se están tomando todas las medidas para evitar que haya casos de Ébola en el contingente uruguayo en la República Democrática del Congo.

Además, dijo que se están tomando medidas sanitarias en los aeropuertos uruguayos para prevenir ante posible llegada de turistas con contagios.

"Tenemos 11 entre observadores, militares e integrantes del Estado Mayor que están en zonas que pueden llamarse cercanas, están a bastante más de 80 kilómetros en el radio de distancia donde está el brote y después tenemos 600 y pico de efectivos que están destinados en Goma y que están bastante más lejos de este brote", aclaró.

Sin embargo, la ministra señaló que hay un caso en Goma por lo que se llevan adelante medidas de profilaxis.

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