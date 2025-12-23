Defensa implementó subsidios para los pasajes de ómnibus de soldados y subalternos para pasar las fiestas con sus familias

El Ministerio de Defensa Nacional implementó subsidios para los pasajes de ómnibus de soldados y subalternos para que puedan pasar las fiestas con sus familias.

El director de servicios sociales del ministerio, Alberto Fumero, dijo a Subrayado que este plan se gestionó en esta administración luego de un plan piloto del pasado gobierno.

El plan se firmó con Anetra en setiembre y el jueves pasado se registró el primer boleto, de Montevideo a Artigas. El beneficio está llegando a 3.000 trabajadores.

Seguí leyendo UTE resolvió aumentar 5% las tarifas de carga para vehículos eléctricos: será desde enero

"Es un beneficio importante en la planificación que hemos generado para que estén cada vez más cerca de sus familias y más en estas fechas tan importantes", apuntó.

Y agregó: "Tienen 90 días para hacer uso del mismo, tiene destino de todos los lugares de donde trabajan y de donde tiene residencia su familia".

Los trabajadores harán uso del beneficio durante todos los meses del año.