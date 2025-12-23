RECIBÍ EL NEWSLETTER
SERVICIOS SOCIALES

Defensa implementó subsidios para los pasajes de ómnibus de soldados y subalternos para pasar las fiestas con sus familias

"Tienen 90 días para hacer uso del mismo, tiene destino de todos los lugares de donde trabajan y de donde tiene residencia su familia", dijo el director de servicios sociales, Alberto Fumero.

ministerio-de-defensa-edificio-8-de-octubre

El Ministerio de Defensa Nacional implementó subsidios para los pasajes de ómnibus de soldados y subalternos para que puedan pasar las fiestas con sus familias.

El director de servicios sociales del ministerio, Alberto Fumero, dijo a Subrayado que este plan se gestionó en esta administración luego de un plan piloto del pasado gobierno.

El plan se firmó con Anetra en setiembre y el jueves pasado se registró el primer boleto, de Montevideo a Artigas. El beneficio está llegando a 3.000 trabajadores.

ute resolvio aumentar 5% las tarifas de carga para vehiculos electricos: sera desde enero
Seguí leyendo

UTE resolvió aumentar 5% las tarifas de carga para vehículos eléctricos: será desde enero

"Es un beneficio importante en la planificación que hemos generado para que estén cada vez más cerca de sus familias y más en estas fechas tan importantes", apuntó.

Y agregó: "Tienen 90 días para hacer uso del mismo, tiene destino de todos los lugares de donde trabajan y de donde tiene residencia su familia".

Los trabajadores harán uso del beneficio durante todos los meses del año.

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
INUMET

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
Sociedad

Actualizan advertencia por tormentas puntualmente fuertes para varios departamentos
INUMET

Meteorología prevé un "río atmosférico" en Uruguay, con lluvias y tormentas aisladas
Informe especial

Quién es Rodrigo Lescano, el socio del Betito Suárez que cayó en el mismo operativo que el líder narco
pronóstico

Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas

Te puede interesar

Imputaron con prisión preventiva por 120 días al hombre que acosó en varias ocasiones a una mujer en Cordón video
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

Imputaron con prisión preventiva por 120 días al hombre que acosó en varias ocasiones a una mujer en Cordón
Bomberos intervino en escape de amoníaco en fábrica de congelados; un trabajador sufrió quemaduras en vías respiratorias
EDISON Y YUCUTUJA

Bomberos intervino en escape de amoníaco en fábrica de congelados; un trabajador sufrió quemaduras en vías respiratorias
En lo que va del año, 452 personas fallecieron en siniestros de tránsito; la cifra supera a las víctimas de 2024
DATOS DE UNASEV

En lo que va del año, 452 personas fallecieron en siniestros de tránsito; la cifra supera a las víctimas de 2024

Dejá tu comentario