CONDUCÍA ALCOHOLIZADA

Fiscalía citó para el martes a la mujer que atropelló y dejó heridas a cinco personas en la zona de Antel Arena

La fiscal Patricia Rodríguez aguarda el resultado de la pericia de Accidentología Vial y de Policía Científica sobre la Fiorino blanca y los dos autos que la conductora chocó.

La camioneta que conducía la mujer alcoholizada. Fue llevada a la Seccional 13º de Policía. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

La fiscal de Flagrancia de 2º turno, Patricia Rodríguez, citó para el martes 16 a las 14 horas a la mujer de 28 años, que manejaba alcoholizada una camioneta Fiat Fiorino blanca, atropelló a varias personas y chocó dos vehículos en la zona del Antel Arena.

El hecho ocurrió sobre las 23:30 horas del jueves 11, cuando había varias personas en el entorno del complejo, ya que había terminado el recital del grupo La Konga. Tras el atropellamiento, quedaron cinco personas lesionadas: de 16, 40, 50, 53 y 55 años, las que fueron trasladadas de urgencia a diferentes centros asistenciales.

La mujer se fugó del lugar pese al intento de la madre de una de las víctimas de retenerla. Más tarde, se presentó en la seccional 13 en la Fiat Fiorino. Allí, se le realizó un examen de alcohol en sangre y dio como resultado 0,34. La conductora le dijo a la Policía que se fue del lugar del accidente porque tuvo miedo de que la agredieran.

La mujer no quedó detenida, se le labró un acta y se dispuso que fijara domicilio. La fiscal aguarda el resultado de la pericia de Accidentología Vial y de Policía Científica sobre la Fiorino blanca y los dos autos que la mujer chocó. Una cámara registró el momento del atropellamiento.

