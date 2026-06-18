Un hombre de 36 años fue detenido en Rocha tras dispararle a una mujer de 51 años y declara ante Fiscalía.
Declara ante Fiscalía el hombre que asesinó a una mujer de 51 años en Rocha
El detenido tiene 36 años. La Policía busca a una mujer que también está implicada en el hecho que ocurrió en la mañana de este jueves en Rocha.
La víctima fue herida de bala en el tórax en la mañana de este jueves, cuando estaba en su casa, en el barrio Lavalleja de Rocha. Un hombre y una mujer llegaron en moto hasta la dirección, descendieron, ingresaron a la vivienda y dispararon, informa el comunicado del Ministerio del Interior.
El hombre fue detenido después del hecho, y es investigado como el autor de los disparos, tiene antecedentes penales. La mujer implicada está siendo buscada, fue identificada y también tiene antecedentes.
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La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde la operaron y permanece en CTI pero estable.
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