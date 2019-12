Decapitaron y le cortaron una mano a un hombre de unos 70 años

Carlos, de unos 70 años, vivía desde hace unos cinco al fondo de una vivienda, ubicada cerca de Camino de los Molinos y Camino a la Cuchilla Pereira. La dueña de la casa, que falleció hace dos años, le había dado el lugar para que estuviera.

El hombre dormía en una precaria construcción con sus perros y su bicicleta, no tenía luz, ni agua. Desde hace días, los dueños del predio no lo escuchaban pasar, los perros no ladraban y tampoco iba a pedir agua.

Carlos era beneficiario del Mides y su tarjeta se la cuidaba un vecino, tampoco la había ido a buscar.

Los vecinos fueron hasta el lugar, y encontraron el cuerpo a unos metros de la vivienda, desnudo y decapitado. También le cortaron una mano.

Al lugar también se puede ingresar por el fondo, donde se ubica un monte en un predio que es propiedad de OSE.

El fiscal de Homicidios, Juan Gómez, que investiga el caso, dijo a Subrayado que en principio se descartaría el ajuste de cuentas o el robo. Era un hombre muy humilde. Y, según los vecinos, nunca tenía problemas con nadie.

La Policía informó que días atrás ocurrió un caso similar en la zona y hay preocupación entre los vecinos por lo sucedido.