Decalegrón, la escuela de la risa

Decalegrón es el ciclo que durante casi un cuarto de siglo fue sinónimo de humor en esta pantalla. Del Chicho a Pinchinatti, de Toto Paniagua a las hermanas Rivarola: pasen y rían.

Todo empezó con una idea que Eduardo D'Angelo y Julio Frade llevaron a las autoridades del Canal 10. El programa iba a llamarse "Chifladísimo", pero al final quedó un nombre inventado que se volvió palabra de todos: Decalegrón: Deca por “diez”… la alegría en el 10.

Para el lanzamiento, Montevideo amaneció empapelada con afiches del elenco: era agosto de 1977, y nadie imaginaba que aquello iba a durar, sin interrupciones, hasta el año 2001: veinticuatro temporadas al aire.

El elenco estable era un seleccionado del humor rioplatense: Ricardo Espalter, Enrique Almada, Eduardo D'Angelo y el maestro Julio Frade, que además le puso al ciclo su sello musical. Todos venían de la gran escuela de Telecataplum, y alrededor de ellos desfiló una constelación: Andrés Redondo, Graciela Rodríguez, Pelusa Vera, Raimundo Soto, Petru Valensky, Antonio Barbat con su inolvidable Samantha, la mucama de las Rivarola, Luis Orpi, Nelson Lence, Ruben García, Pedro Novi, Mecha Bustos y tantos otros.

Los personajes pasaron directo al habla de los uruguayos: el político Pinchinatti y el Toto Paniagua de Espalter, las Noches Cultas, El Boliche. Y hubo también humor con coraje: en plena dictadura, Frade y Almada interpretaban a dos contadores que recibían propuestas descabelladas de un personaje oculto tras una puerta, el Chicho.

La muerte de Almada en 1990, y más tarde la de Redondo, fueron golpes de los que el programa nunca se recuperó del todo, hasta su final en 2001.