Debate presidencial: Yamandú Orsi y Álvaro Delgado se cruzaron por impuestos, salarios, educación y seguridad

En cuanto a los impuestos, Orsi aseguró que no los subirá si es presidente, pero Delgado, a su turno, insistió dos veces en que el programa del Frente Amplio propone subir impuestos, por ejemplo en el patrimonio y el capital. Orsi respondió su compromiso a no subir impuestos, y lo dijo dos veces también.

En seguridad se volvió a ver un cruce, cuando Delgado acusó al Frente Amplio de haber "fracasado" durante sus 15 años de gobierno, e insistió en que el actual gobierno de Lacalle Pou es el primero desde el retorno a la democracia (1985) que le deja menos delitos a la próxima administración.

A su turno, Orsi aseguró que su "enemigo" no es el Partido Nacional y que su propuesta no es mirar atrás, si no atender los problemas actuales, y en ese sentido dijo que sus enemigos son "el narcotráfico, la violencia y la corrupción".

Salarios fue otro tema donde el debate derivó en cruces entre los candidatos. Orsi dijo que este gobierno tuvo a los trabajadores y jubilados con cuatro años de pérdida de poder adquisitivo, y Delgado apuntó que ahora se está mejor que en el 2019, cuando el último gobierno del FA perdió más e 50.000 puestos de trabajo.

En educación, el cruce fue por la participación de los docentes en la conducción de la enseñanza (ANEP). Orsi dijo que si es presidente volverán a la conducción de la educación en la ANEP, pero no necesariamente los sindicatos, si no los docentes elegidos por sus pares. Delgado insistió en que los sindicatos "trancaron" reformas en los gobiernos del FA y que por eso, si es presidente, no volverán a la conducción de la enseñanza.

A continuación, las principales intervenciones de los candidatos.

El mensaje inicial de Orsi:

El mensaje inicial de Delgado:

El mensaje de Orsi sobre Salud:

Delgado sobre seguridad:

#DEBATE | Seguridad.

Álvaro Delgado criticó que el Frente Amplio propone, en sus bases programáticas, "despricionalizar". "Eso es vulnerar a la sociedad", apuntó.

Orsi sobre seguridad:

Orsi sobre Economía, salarios y producción:

Delgado sobre economía.

#DEBATE | Economía.

Delgado: "Uruguay tiene que abrirse al mundo, sin prejuicios ideológicos y sin ataduras. Tenemos que ir a buscar acuerdos con todos los que podamos comercializar".

Orsi sobre educación:

Delgado sobre educación:

#DEBATE | Educación e innovación. Delgado propone "hacer más escuelas, más CAIF de tiempo completo y extendido". "Es una solución para el gurí y para los padres, para que puedan trabajar tranquilos. Ese niño aprende, están contenido y además, come", agrega.

Orsi sobre Trabajo:

Delgado sobre trabajo.

#DEBATE | Trabajo.

Delgado propone un "suplemento solidario" para 140 mil jubilados "que no llegan a las jubilaciones mínimas", de "entre $ 4.000 y $ 8.000".

El mensaje final de Delgado.

#DEBATE | Mensaje final.

"Que la gente compare quién está preparado, quién tiene programa, quién tiene ideas. Y que la gente elija", dice Delgado en el mensaje final.

Seis asesores acompañaron a cada candidato. Cada comando cuenta con un fotógrafo, y cada uno podía invitar a 20 personas como máximo.

Por parte de Orsi, son: Carolina Cosse, Alejandro Sánchez, Cristina Lustemberg, Liliam Kechichian, Camilo Cejas y Gabriel Oddone.

Delgado tendrá como asesores a Valeria Ripoll, Nicolás Martínez, Agustín Iturralde, Diego Labat, Diego Silva y Horacio Abadie.

Los invitados de Delgado son Andrés Ojeda, Pablo Mieres, Manini Ríos, Eduardo Lust, Luis Alberto Heber, Beatriz Argimón, Jorge Gandini y Leticia Lateulade (esposa del candidato).

Por parte de Orsi, se cursó invitación a Blanca Rodríguez, Jorge Díaz, Gonzalo Civila, Edgardo Ortuño, Óscar Andrade y Silvia Nane.

Los temas de cada bloque.

Bloque 1: Desarrollo Humano: salud, vivienda, deporte, cultura y discapacidad.

Bloque 2: Seguridad: convivencia, narcotráfico y cárceles.

Bloque 3: Economía: macroeconomía, inserción internacional y producción.

Bloque 4: Educación e Innovación.

Bloque 5: Trabajo: mercado laboral y seguridad social.

Los bloques 1, 3 y 5 los cerrará Delgado, mientras que los bloques 2 y 4 los cerrará Orsi. A su vez, el mensaje inicial lo abrirá Orsi y le seguirá Delgado, en tanto el mensaje final lo abre Delgado y lo cierra Orsi.