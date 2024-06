De "no me interesa" a "es un deber": las razones que dieron ciudadanos que fueron, o no, a votar en las internas

“Acabo de terminar de votar y no había nadie. Votantes, ni uno”, dijo otra señora que estaba en el Parque Rodó.

“Para mí aunque no sea obligatorio, hay que votar. Porque si queremos un cambio en el país, se supone que decide el pueblo”, agregó otra mujer desde Tres Cruces.

Por el contrario, quienes no votaron sostuvieron que no lo hacían por distintos motivos, como falta de interés, falta de información, por no poder conciliar con los horarios de trabajo o porque están en Montevideo y son del interior del país. También quienes comenzaban un viaje de vacaciones y no priorizaron la elección.

“Si no es obligatorio, no voy”, afirmó un hombre. “No me cae ninguno, entonces para perder el tiempo, no”, dijo otro.

“Van a ir los fanáticos. Yo no porque un voto no hace nada”, señaló un hombre en la feria.

“Estoy trabajando y si no es obligatorio no voy a ir”, dijo una joven que atendía un puesto. “En votaciones importantes puedo votar. En estas no porque es algo que no me interesa a mí”, agregó otro.